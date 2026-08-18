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Упродовж дня росіяни запустили по Україні 76 реактивних дронів

ППО вдалося збити та подавити понад 70 ворожих цілей.

Упродовж дня росіяни запустили по Україні 76 реактивних дронів
Ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили ЗСУ

18 серпня, упродовж дня, (з 07.00 по 18.30) росіяни вдарили по Україні 76 реактивними безпілотниками типу "Shahed". Основний напрямок удару – Київщина.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 ворожих цілей. Проте, зафіксовано і влучання та падіння збитих безпілотників на кількох локаціях. Інформація уточнюється.

Після 18.30 год 18 серпня в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА.

  • Вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання у розподільчий центр мережі магазинів EVA у Броварах. Він також обслуговує інтернет-магазин EVA.UA.За попередньою інформацією, люди не постраждали. 
  • У Броварському районі після російської атаки ліквідували чотири пожежі. Під ударом опинилися офісні, промислові та складські будівлі.
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