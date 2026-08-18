ДБР розслідує дії правоохоронців під час затримання таксиста у Кропивницькому

Інцидент стався під час роботи групи оповіщення ТЦК.

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ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення повноважень правоохоронцями, які працювали у складі групи оповіщення у Кропивницькому.

Як ідеться на сайті Бюро, приводом для розслідування стало відео, оприлюднене в соцмережах. На кадрах було видно, як силовики силоміць витягують водія таксі з авто, а також застосовують силу і лаються на адресу його пасажирки.

Наразі слідчі з'ясовують усі обставини події і перевіряють, чи були дії правоохоронців законними.

Справу відкрили за статтею про перевищення влади або службових повноважень, що передбачає до восьми років позбавлення волі.