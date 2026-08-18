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Екологи пояснили причини зміни кольору води та появи піни у Дніпрі

Це пов’язано з активним розвитком мікроскопічних водоростей та ціанобактерій.

Екологи пояснили причини зміни кольору води та появи піни у Дніпрі
Фото: КМДА

Фахівці продовжують моніторити стан водних об’єктів Києва і пояснили причину зеленуватого забарвлення води у Дніпрі та появу піни біля берегів останніми днями. 

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація

"Зміна кольору води влітку пов’язана з активним розвитком мікроскопічних водоростей та ціанобактерій – явищем, яке називають «цвітінням» води. Це не буквальне цвітіння водойми, а масове розмноження мікроскопічних організмів, унаслідок якого вода змінює свій природний колір. Залежно від видового складу водоростей вона може набувати зеленого, синьо-зеленого, жовтувато-бурого та інших відтінків", - йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що масовий розвиток водоростей відбувається за сприятливого поєднання природних та антропогенних факторів. Одним із ключових чинників є надлишок біогенних речовин – передусім сполук азоту та фосфору.

Інтенсивність "цвітіння" залежить і від погодних та гідрологічних умов. Тривала спека, прогрівання води, слабка течія та застійні ділянки створюють сприятливі умови для швидкого розмноження водоростей.

Фото: КМДА

Поява піни також пов’язана з процесами, що відбуваються під час масового розвитку та відмирання водоростей. Після відмирання значної кількості біомаси у водоймі починається активне розкладання органічної речовини. У цей період змінюється склад поверхневого шару води, а природні органічні сполуки можуть накопичуватися біля берегів і є причиною появи неприємного запаху.

Під дією хвиль і вітру такі органічні речовини сприяють утворенню піни. 

Такі ж процеси наразі спостерігаються і в Київському водосховищі, води якого надходять до Дніпра.

Для координації подальших дій, посилення моніторингу та оцінки ситуації місто вже звернулося до Державного агентства водних ресурсів України та Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра.

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