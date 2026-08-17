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У центрі Києва автомобіль врізався в літню терасу

Постраждав водій. 

У центрі Києва автомобіль врізався в літню терасу
У Києві машина врізалася в літню терасу
Фото: поліція Києва Facebook

У Києві 17 серпня на Великій Васильківській вулиці внаслідок ДТП машина врізалася в літню терасу закладу. Постраждала одна людина – 36-річний водій.

Він госпіталізований у задовільному стані, повідомили в поліції Києва в Facebook. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

«За попередніми даними відбулось зіткнення двох транспортних засобів марки BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулась», – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що аварія сталася близько 11:30. 

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