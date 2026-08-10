КМДА прокоментувала скандал довкола будівництва теплотраси на Теремках

У Києві прокладають резервну тепломережу на Теремках, яка дозволить забезпечити теплом близько 200 тисяч мешканців Голосіївського району в разі пошкодження основного джерела.

Роботи виконують за єдиним затвердженим проєктом, який пройшов державну експертизу, заявили у КМДА.

Як повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, обраний варіант є найбільш оптимальним за вартістю, термінами виконання та обсягом резервування. Інших затверджених проєктів не існує, а бюджетні кошти на альтернативні варіанти не витрачали.

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«Умови воєнного часу, на жаль, жорсткі й категоричні: ми повинні досягти максимального результату за мінімальних витрат коштів і часу. Трубопроводи на Теремках прокладають відповідно до єдиної затвердженої проєктної документації. Інших розроблених, а тим паче, затверджених проєктів, на які витрачалися б кошти, немає. Видалення дерев у зоні будівництва тепломережі є вимушеним кроком, що дозволить прокласти альтернативну теплотрасу для мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2 у максимально стислі терміни. Іншого інженерного коридору для прокладання цієї теплової мережі наразі не існує», - заявив Пантелеєв.

За його словами, технологічну концепцію проєкту почали розробляти ще до повномасштабної війни. Тоді фахівці вивчали можливі варіанти прокладання мережі, проводили дослідження й експертні консультації. Варіанти прокладання мережі, які зараз поширюють у медіа, на той час були проєктними рішеннями, що опрацьовувалися на різних етапах розроблення нинішнього проєкту, пояснив посадовець. Окремої затвердженої проєктної документації щодо них не існувало, а бюджетні кошти на їх реалізацію не витрачалися, запевнив Пантелеєв.

«Вивчалася можливість прокладання мережі іншими так званими інженерними коридорами, зокрема вулицею Теремківською. Технічно прокласти ці мережі під вулицею Теремківською неможливо, оскільки там уже проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі. Крім того, там не можна розмістити ще дві магістралі майже метрового діаметра з дотриманням технологічних вимог, зокрема щодо ізоляції», – сказав в.о. першого заступника голови КМДА.

Після завершення будівельних робіт територію мають упорядкувати. Проєкт передбачає відновлення благоустрою та зеленої зони, зокрема, створення парку або скверу та максимально можливе відновлення дерев, запевнив Пантелеєв.