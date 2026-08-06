Вирубка столітніх дерев заради тепломережі на Теремках: поліція каже, що роботи законні

Побудова нової теплотраси входить до Плану стійкості. Вона забезпечить резервним живленням мешканців масивів Теремки-1 і Теремки-2 у випадку зупинки ТЕЦ-5 внаслідок атак ворога.

Поліція Києва прокоментувала вирубку столітніх дерев у Голосіївському районі, яку проводять заради будівництва там тепломережі. Правоохоронці заявили, що підготовчі роботи до будівництва проводять відповідно до рішення міської влади і в межах реалізації Плану енергетичної стійкості.

Комунальні підприємства, які вирубують дерева, мають на це дозвіл. Представники поліції перебувають на місці робіт «задля забезпечення публічної безпеки, охорони громадського порядку та недопущення будь-яких провокацій і конфліктних ситуацій».

Активістка Катерина Чепура заявила, що люди з шевронами поліції фізично витягли її та інших протестувальників з парку. Вона повідомила, що внаслідок цього в неї є синці. Крім того, затримали кількох неповнолітніх екоактивістів. За оновленою інформацією, їх відпустили.

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Фото: Олександра Матвійчук Facebook

«Залучені комунальні підприємства, відповідальні за підготовку території та виконання будівельно-монтажних робіт та видалення частини зелених насаджень, мають необхідні дозвільні документи, які у тому числі передбачають компенсаційне озеленення та відновлення благоустрою території», – заявили в поліції.

Вирубку дерев у лісосмузі, що має статус парку, розпочали заради прокладання там теплотраси, яку будують в межах підготовки міста до зими. Проти цього рішення виступили деякі кияни, які влаштували протест. Активістка Наталія Українська заявляла, що люди обіймали дерева, щоб захистити їх власним тілом. Їх, за її словами, нібито відтягнула поліція, пише Хмарочос.

Активісти зазначали, що план, створений ще в 2023 році, передбачав проведення теплотраси не територією парку, а під вулицею Теремківська.

«На Теремках триває незаконна вирубка давніх дубів. Згідно генплану, теплотрасу мали прокладати по Теремківській, але, очевидно, "передумали", щоб скоротити на кілька метрів. На захисті дерев переважно жінки, проти підрядника і поліції», – писала Чепура.

Водночас у КМДА повідомили, що будівництво тепломережі здійснюється на виконання рішення Київради від 10 березня 2026 року № 358/10825 «Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва». Там додали, що місто розуміє занепокоєння громади через видалення частини дерев і поділяє важливість збереження міського довкілля.

«Водночас в умовах війни необхідно знаходити баланс між екологічними цінностями та безпекою людей. Тим більш, що замість видалених дерев на території, після прокладання теплотраси, висадять нові», – запевнили в КМДА.

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5.

«Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством», – заявили в КМДА, додавши, що проєкт реалізують задля забезпечення надійного теплопостачання і збереження зеленого фонду.