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У Києві через наслідки російської атаки в ніч на 1 серпня тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Урлівській та вулиці Здолбунівській у напрямку вулиці Гліба Бабіча.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У зв'язку з обмеженням руху міська влада внесла зміни до маршрутів громадського транспорту.

Зокрема, автобуси №35 курсують від вулиці Анни Ахматової проспектом Петра Григоренка, після чого продовжують рух за звичним маршрутом.

Автобуси №108 у напрямку станції метро «Харківська» прямують вулицею Урлівською та вулицею Анни Ахматової, а далі – за стандартним маршрутом. У зворотному напрямку, до вулиці Шептицького, транспорт рухається проспектом Петра Григоренка та вулицею Петра Радзіня, після чого повертається на свій маршрут.