У Києві через наслідки російської атаки в ніч на 1 серпня тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Урлівській та вулиці Здолбунівській у напрямку вулиці Гліба Бабіча.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
У зв'язку з обмеженням руху міська влада внесла зміни до маршрутів громадського транспорту.
Зокрема, автобуси №35 курсують від вулиці Анни Ахматової проспектом Петра Григоренка, після чого продовжують рух за звичним маршрутом.
Автобуси №108 у напрямку станції метро «Харківська» прямують вулицею Урлівською та вулицею Анни Ахматової, а далі – за стандартним маршрутом. У зворотному напрямку, до вулиці Шептицького, транспорт рухається проспектом Петра Григоренка та вулицею Петра Радзіня, після чого повертається на свій маршрут.
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