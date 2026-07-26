У Києві перед будівлею МЗС України встановили восьмиметрову сталеву скульптуру "Фенікс"

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У Києві перед будівлею Міністерства закордонних справ України встановили восьмиметрову сталеву скульптуру "Фенікс" українського художника Олексія Сая.

Артоб'єкт, який уперше представили на міжнародному фестивалі Burning Man 2023, тепер став новим символом біля українського дипломатичного відомства, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Скульптура у формі птаха відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців проходити крізь найважчі випробування, не втрачаючи власної ідентичності.

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Під час фестивалю Burning Man у США "Фенікс" перебував усередині дерев'яної конструкції, яка нагадувала захисні короби, що встановлювали навколо українських пам'ятників під час повномасштабної війни.

У фіналі перформансу короб спалили, після чого зі вогню постав сталевий птах – символ відродження та незламності.

У МЗС зазначають, що тепер скульптура отримала новий сенс, адже розміщена біля будівлі, де формується українська дипломатія, і звертається вже не лише до міжнародної спільноти, а й до самих українців.