У київському парку «Наталка» в четвер пройде День адопції собак

Там можна обрати песика і отримати консультації по догляду.

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У київському парку «Наталка» 23 липня пройде День адопції тварин. З 11:00 по 16:00 на вигульному майданчику для собак можна познайомитися з тваринами, які шукають родину.

Волонтери нададуть консультації по догляду і відповідальному ставленню до домашніх улюбленців. Також можна буде зареєструватися в Реєстрі домашніх тварин Києва, повідомили в КМДА.

Для всіх, хто візьме в родину песика, генеральний партнер заходу підготував подарунки.

«Організатори закликають не купувати, а прихистити песика, подарувавши йому люблячу родину», – йдеться у повідомленні.