У Києві засудили до 15 років агента РФ, який намагався підірвати вибухівку в столиці

У Києві засудили до 15 років агента РФ

Суд визнав винним 19-річного жителя Києва у державній зраді та замаху на вчинення терористичного акту. За доказами прокурорів ОГП його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Суд встановив, що чоловік був завербований представником російських спецслужб для підготовки та здійснення терактів у Києві.

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За даними слідства, не пізніше жовтня 2025 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, він погодився виконувати завдання РФ та здійснювати підривну діяльність проти України.

У листопаді 2025 року російські спецслужби переправили його на підконтрольну Україні територію через недіючий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Після прибуття до Києва він оселився у столиці та розпочав підготовку до теракту.

За вказівкою куратора засуджений забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт, за допомогою якого мав привести в дію саморобний вибуховий пристрій, закладений в одному зі спальних районів Києва.

У грудні 2025 року він прибув до місця закладення вибухівки та спробував дистанційно її активувати, однак вибух не стався з причин, що не залежали від його волі.

Після невдалої спроби здійснити теракт чоловіка затримали правоохоронці. Під час обшуку за місцем його проживання вилучили мобільний телефон та інші речові докази, які підтвердили його зв'язок із представником спецслужб РФ та виконання завдань на користь держави-агресора.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.