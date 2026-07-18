Сьогодні, 18 липня, російська армія двічі атакувала Дергачі на Харківщині. Постраждали пʼятеро поліцейських.
Про це написав у телеграмі начальник Дергачівської МВА Вʼячеслав Задоренко.
Він розповів, що близько 5:20 окупанти завдали удару безпілотником типу «Герань-2» по території приватного домоволодіння. Дрон не здетонував. На місце події прибули поліцейські, щоб надати допомогу можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехнічної служби.
Через три години, близько 8:20, росіяни повторно атакували те саме приватне домоволодіння таким же безпілотником. П'ятеро поліцейських, які перебували поруч на чергуванні, постраждали та отримали акубаротравми. Наразі вони перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.
Також на місці події загорівся будинок, пожежу ліквідували вогнеборці ДСНС. Вщент зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще кілька господарських споруд.
- Вчора унаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів Харківщини, ще 18 людей дістали поранення, серед них п'ятеро дітей.