Росіяни атакували дроном, а коли той не здетонував, вдарили повторно.

Сьогодні, 18 липня, російська армія двічі атакувала Дергачі на Харківщині. Постраждали пʼятеро поліцейських.

Про це написав у телеграмі начальник Дергачівської МВА Вʼячеслав Задоренко.

Він розповів, що близько 5:20 окупанти завдали удару безпілотником типу «Герань-2» по території приватного домоволодіння. Дрон не здетонував. На місце події прибули поліцейські, щоб надати допомогу можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехнічної служби.

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Через три години, близько 8:20, росіяни повторно атакували те саме приватне домоволодіння таким же безпілотником. П'ятеро поліцейських, які перебували поруч на чергуванні, постраждали та отримали акубаротравми. Наразі вони перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

Фото: Дергчівська МВА Уламок російського безпілотника

Також на місці події загорівся будинок, пожежу ліквідували вогнеборці ДСНС. Вщент зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще кілька господарських споруд.

Фото: Дергачівська МВА Зруйнований росіянами дім у Дергачах