Спецпризначенці "Альфи" СБУ за пів року знешкодили понад 50 тисяч російських окупантів

За останній тиждень спецпризначенці уразили майже 1300 російських окупантів.

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Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України за перші шість місяців 2026 року ліквідували та уразили понад 50 тисяч російських військових.

Про це повідомили у СБУ.

У відомстві зазначили, що бійці "Альфи" системно завдають далекобійних ударів по військових об'єктах противника та щоденно знищують живу силу окупаційних військ на різних ділянках фронту.

За інформацією СБУ, лише за останній тиждень спецпризначенці ліквідували та уразили майже 1300 російських окупантів.

У Службі безпеки також повідомили про продовження набору до Центру спеціальних операцій "Альфа".