Уранці російські дрони атакували райони Херсона: поранені цивільні

Ворожий дрон атакував цивільне авто та мирну мешканку у Корабельному районі Херсона.

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Уранці 18 липня російські війська атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона. Через повторні удари постраждала літня жінка. У Дніпровському районі також є поранена.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 08:35 росіяни атакували з дрона автівку у Корабельному районі Херсона. Через влучання БпЛА постраждали п’ятеро людей – чоловіки 48 та 45 років, жінки 37 та 52 років, а також 14-річний хлопик.

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У потерпілих діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми та контузії. Двоє чоловіків також дістали уламкові поранення та ушкодження рук і ніг.

Близько 08:40 росіяни атакували з БпЛА повторно атакували район "Корабел", там поранено 66-річну херсонку.

Жінка отримала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від подальшої госпіталізації вона відмовилась.

Також до лікарні доставили 72-річну жінку, яка сьогодні вранці постраждала через атаку російського БпЛА у Дніпровському районі Херсона.

У неї – мінно-вибухова травма, відкритий перелом ноги, а також поранення живота й обличчя. Нині лікарі проводять обстеження та надають потерпілій меддопомогу.

Орієнтовно о 09:10 під удар російського БпЛА потрапили двоє чоловіків у Корабельному районі Херсона.

Вони отримали мінно-вибухові травми. Нині медики проводять дообстеження та надають потерпілим допомогу.