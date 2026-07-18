Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом доби, з ранку 17 до ранку 18 липня, російські війська здійснили майже 90 обстрілів 37 населених пунктів у 17 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок ворожих атак постраждали п’ятеро мирних жителів, зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Сумській громаді внаслідок удару безпілотників гостру реакцію на стрес отримали 55-річна жінка та чоловіки віком 18 і 56 років. Під час артилерійського обстрілу Битицького старостату поранення дістав 53-річний чоловік.

Реклама

Також до медичних закладів звернулися 52-річна жінка та 6-річна дівчинка, які постраждали під час авіаудару по Сумах у ніч на 17 липня, а також 14-річна дівчина, травмована внаслідок атаки російського дрона 16 липня.

У Великописарівській громаді через удар ворожого безпілотника поранення отримала 77-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Під вогнем опинилися Сумська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Зноб-Новгородська, Кролевецька, Буринська, Новослобідська, Великописарівська та інші громади.

Російська армія застосовувала міномети, артилерію, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано приватні будинки, автомобілі, сільськогосподарську техніку, будівлю навчального закладу, будинок культури, адміністративні будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Новослобідській громаді повністю знищено приватний житловий будинок.

За добу з прикордонних громад Сумщини евакуювали 9 людей. Повітряна тривога в області тривала 23 години.