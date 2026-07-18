Росія атакувала чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, АЗС та склад

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18 липня російські війська здійснили понад десять атак на чотири райони Дніпропетровської області, застосувавши ударні безпілотники та артилерію. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, автозаправну станцію та склад логістичної компанії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше обстрілів зазнав Нікопольський район. Під вогнем опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватний житловий будинок і вантажні автомобілі.

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У Дніпрі через атаку російських безпілотників виникла пожежа на складі логістичної компанії.

Крім того, у Синельниківському районі окупанти завдали ударів по Яворницькій та Раївській громадах. Там пошкоджено автозаправну станцію.

Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Верхньодніпровській громаді Кам'янського району.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок атак немає.