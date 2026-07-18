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На Донеччині від російської агресії загинули троє цивільних, восьмеро поранені

З початку доби загинули 4170 мирних жителів.

На Донеччині від російської агресії загинули троє цивільних, восьмеро поранені
наслідки російських обстрілів на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін

Протягом минулої доби 17 липня унаслідок ворожих атак на Донеччині загинули троє мирних жителів, ще восьмеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Двоє людей загинули в Іверському, ще одна цивільна особа – у Семенівці.

Поранень також зазнали двоє людей у Краматорську, ще двоє – у Миколаївці. Одна людина – у Дружківці та одна у Добропіллі. Ще двоє постраждали в Іверському.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині, без урахування жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі, загинули 4170 мирних жителів, ще 9912 осіб дістали поранення.

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