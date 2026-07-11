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Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)

У столиці лунали вибухи.

Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Російська система С-400
Фото: ЕРА/UPG

У ніч на 11 липня росіяни здійснили чергову атаку на Київ.

За повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, йдеться про ракетний обстріл. Посадовець закликав містян перебувати в укриттях.

У Дніпровському та Святошинському районах було пошкоджено цивільні нежитлові будівлі. У Дарницькому районі вибило вікна у житловому будинку. У Солом'янському пожежа в офісі. 

Попередньо у столиці троє постраждалих, двох людей госпіталізовано, одному надали допомогу на місці.

Повітряні Сили попереджали про ракетну загрозу. Моніторингові канали вказують на застосування ракет з установок С-400.

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