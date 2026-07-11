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У Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет через загрозу БПЛА

Очікують в гості українські дрони.

У Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет через загрозу БПЛА
Наслідки однієї з попередніх атак на Петербург
Фото: t.me/supernova_plus

Росіяни у соцмережах масово скаржаться на те, що у Санкт-Петербурзі та деяких районах Ленінградської області ввечері 10 липня було відключено мобільний інтернет, а працюють лише сайти з "білого списку", погодженого Кремлем.

Губернатор регіону заявив, що це захід для попередження атаки безпілотників. 

Про дрони, які можуть загрожувати другому за населенням і значенням місту країни-агресора, повідомляли ще вчора, коли петербурзький аеропорт Пулково раптово запровадив обмеження на прийняття та відправку рейсів.

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