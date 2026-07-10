Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували рятувальників у Краматорську FPV-дроном

Пошкоджено службовий автомобіль.

Росіяни атакували рятувальників у Краматорську FPV-дроном
Пошкоджений автомобіль рятувальників внаслідок атаки у Краматорську
Фото: ДСНС України

Росіяни FPV-дроном атакували рятувальників у Краматорську на Донеччині.

Про це повідомили в ДСНС України.

Автомобіль надзвичайників було пошкоджено під час виконання службового завдання. Інформації про постраждалих немає.

"Російські окупанти вкотре продемонстрували, що їхньою ціллю стають не лише мирні мешканці, а й ті, хто першим приходить на допомогу людям", - заявили в ДСНС.

  • Російські окупанти скинули сім авіабомб по Краматорську і Біленькому Донецької області. Унаслідок терору РФ четверо людей загинули.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies