Росіяни атакували рятувальників у Краматорську FPV-дроном

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Росіяни FPV-дроном атакували рятувальників у Краматорську на Донеччині.

Про це повідомили в ДСНС України.

Автомобіль надзвичайників було пошкоджено під час виконання службового завдання. Інформації про постраждалих немає.

"Російські окупанти вкотре продемонстрували, що їхньою ціллю стають не лише мирні мешканці, а й ті, хто першим приходить на допомогу людям", - заявили в ДСНС.