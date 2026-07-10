Росіяни атакували рятувальників у Краматорську FPV-дроном

Росіяни FPV-дроном атакували рятувальників у Краматорську на Донеччині.
Про це повідомили в ДСНС України.
Автомобіль надзвичайників було пошкоджено під час виконання службового завдання. Інформації про постраждалих немає.
"Російські окупанти вкотре продемонстрували, що їхньою ціллю стають не лише мирні мешканці, а й ті, хто першим приходить на допомогу людям", - заявили в ДСНС.
- Російські окупанти скинули сім авіабомб по Краматорську і Біленькому Донецької області. Унаслідок терору РФ четверо людей загинули.