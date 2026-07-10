Нацгвардія випробує німецькі безпілотні вантажівки і наземні роботи

За угодою нацгвардійці мають отримати 10 наземних роботів Mandrill та 10 безпілотних вантажівок Zetros.

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Національна гвардія України випробує нові можливості для безпілотної логістики від німецької компанії Quantum Systems, яка раніше постачала Силам оборони розвідувальні БпЛА.

Тепер йдеться про роботизовані вантажівки Zetros із комплексами автономії і наземні роботизовані комплекси Mandrill, пише Defence Express.

Відповідний багатомільйонний контракт сторони підписали у Києві в межах Української програми досліджень та розробок.

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Техніку розгорнуть у реальних бойових умовах, щоб отримати відгуки військових для подальшого вдосконалення систем. За угодою нацгвардійці мають отримати 10 наземних роботів Mandrill та 10 безпілотних вантажівок Zetros.

Спеціальний комплект Mosaic дозволяє перетворювати звичайні автомобілі на безпілотні. Усе інтегрується в єдину програмну систему, яка дозволяє планувати місії та керувати багатьма дронами одночасно. Завдяки цьому можна організувати логістичний ланцюг, який отримує накази з пункту управління. Також системою можна керувати зі смартфона або налаштувати рух колони слідом за головною пілотованою машиною. Наразі технологію розробляють на базі вантажівок Zetros, які вже сотнями постачають в Україну.

Модульний наземний робот Mandrill здатний перевозити понад 750 кілограмів корисного навантаження. Він працює на електричній тязі та має запас ходу понад 200 кілометрів, а його максимальна швидкість становить 100 км/год.

Випробування такої техніки в Україні допоможе перевірити ефективність безпілотної логістики на практиці та дозволить виробнику доопрацювати розробку до готового стану. Окрім підвезення забезпечення, подібні системи в перспективі можна використовувати для автономних засобів ППО чи інших бойових завдань.