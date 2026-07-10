На Вінниччині викрили начальника ТЦК, який фальсифікував дані про мобілізацію в системі «Оберіг»

Працівники ДБР повідомили підозру начальнику Могилів-Подільського районного ТЦК, котрий змінював відомості в державній інформаційній системі «Оберіг», щоб штучно покращити показники мобілізації.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

З квітня цього року військком змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. У системі вони ставали такими, що нібито вже мобілізовані і проходять військову службу, хоча насправді жодних законних підстав для цього не було.

Наразі правоохоронці встановили майже 50 чоловіків, яких у такий спосіб фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні.

Начальника ТЦК уже відсторонили від посади і повідомили йому про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

Працівники ДБР також перевіряють, чи брав посадовець за свої дії хабарі. Також вони встановлюють можливу причетність до схеми службових осіб військових частин, куди фіктивно вносили дані про нібито мобілізованих.