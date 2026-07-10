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ОБСЄ: Мілітаризація Росією українських дітей є злочином проти людяності

Наразі встановлено 20 610 українських дітей, яких депортовано до РФ.

ОБСЄ: Мілітаризація Росією українських дітей є злочином проти людяності
мілітаризація дітей
Фото: Жовта Стрічка

Московський механізм ОБСЄ дійшов висновку, що систематична мілітаризація та індоктринація українських дітей з боку Росії можуть кваліфікуватися як злочини проти людяності, а окремі випадки мають ознаки воєнних злочинів. 

Про це йдеться у звіті «Про можливі порушення та зловживання міжнародним гуманітарним правом, правом у сфері прав людини та кримінальним правом, пов’язані з мілітаризацією та індоктринацією українських дітей Російською Федерацією», повідомляє Міністерство соціальної політики.

У документі зазначається, що дії РФ є частиною цілеспрямованої політики зі знищення української національної ідентичності. Незалежні експерти дійшли висновку, що систематична індоктринація та мілітаризація дітей можуть розцінюватися як злочин проти людяності у формі переслідування за дискримінаційними ознаками.

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Крім того, окремі випадки, зокрема незаконна депортація та тортури, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

У звіті також наголошується, що примусові переміщення та депортації українських дітей залишаються одними з найтяжчих задокументованих порушень під час війни. 

За даними ініціативи Bring Kids Back UA, встановлено 20 610 українських дітей, яких було депортовано або примусово переміщено до РФ.

Експерти ОБСЄ також зафіксували, що після депортації українських дітей нерідко передавали до прийомних сімей або всиновлювали за російським законодавством, що суперечить нормам Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини.

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