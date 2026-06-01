Буданов: частина викрадених Росією українських дітей після досягнення призовного віку потрапляє до армії РФ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки» заявив, що частина українських дітей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях або були незаконно вивезені до Росії, після досягнення призовного віку залучається до служби в російській армії, пише LB.ua.

За словами Буданова, він не має окремої статистики щодо дітей, яких усиновили в Росії після незаконного вивезення з України. Водночас є дані щодо дітей, які з 2014 року перебували на окупованих територіях, а після початку повномасштабного вторгнення опинилися під російським контролем.

«Чи залучаються вони до ведення бойових дій проти держави? Так, залучаються. Після досягнення призовного віку вони проходять службу в армії. Далі значний відсоток із них підписує контракти та воює», – зазначив Буданов.

Він наголосив, що йдеться про наслідки багаторічної політики Росії на окупованих територіях, де українських дітей інтегрують у російський освітній та інформаційний простір.

За офіційними даними України, з початку повномасштабної війни Росія незаконно депортувала та примусово перемістила тисячі українських дітей. Питання їх повернення залишається одним із пріоритетів української влади та міжнародних партнерів.

Україна неодноразово заявляла, що примусове вивезення дітей з окупованих територій є порушенням міжнародного права та одним із воєнних злочинів, за які Росія має понести відповідальність.