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На Дніпропетровщині російські окупанти поранили п'ятьох цивільних

Ворог завдав понад 30 ударів по 4 районах.

На Дніпропетровщині російські окупанти поранили п'ятьох цивільних
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 10 липня, ворог атакував понад 30 разів чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

У Кам’янському районі противник цілив по Верхівцевській та Божедарівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та оселі. Поранень дістала 74-річна жінка. Лікуватиметься вдома. 

На Синельниківщині під ударом були райцентр та Васильківська громада. Понівечені приватний будинок та інфраструктура.

На Криворіжжі росіяни цілили по Новопільській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

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