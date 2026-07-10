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У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники повністю ліквідували пожежу лісової підстилки та валежника, яка тривала протягом двох тижнів. Про це повідомили у ДСНС України.

До гасіння були залучені підрозділи Головного управління ДСНС у Київській області та інші профільні служби. Упродовж усього часу вони безперервно працювали над локалізацією та ліквідацією займання.

Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на значні площі. Ситуація перебувала під постійним контролем.

За результатами моніторингу, показники радіаційного фону залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм.

Станом на сьогодні пожежу в Чорнобильській зоні відчуження повністю ліквідовано.