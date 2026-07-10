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Оператори СБС знищили штурмові групи окупантів на Запорізькому напрямку

Через нестачу бронетехніки, ворог все частіше використовує мотоцикли та квадроцикли.

Оператори СБС знищили штурмові групи окупантів на Запорізькому напрямку
Фото: скріншот

Оператори Сил безпілотних систем продовжують знищувати штурмові групи російських військ у Запорізькій області. Про це повідомили у СБС.

За інформацією військових, противник дедалі частіше застосовує мотоцикли, квадроцикли та іншу легку техніку для швидкого маневрування між позиціями та оперативного перекидання особового складу.

У СБС зазначають, що така тактика свідчить про дефіцит бронетехніки в окупаційних військ, а також є спробою скоротити час перебування під вогневим ураженням Сил оборони України.

Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" своєчасно виявляють маршрути пересування російських штурмових груп і завдають точних ударів по особовому складу незалежно від способу його переміщення.

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