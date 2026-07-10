За рішенням суду підозрюваний вже перебуває під вартою.

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Мешканця Херсона затримали після закликав до зміни меж кордонів України та виправдовування агресії РФ, повідомляє СБУ.

Кіберфахівці СБУ заявили про викриття 48-річного мешканця Херсона, який через Telegram поширював матеріали із закликами до зміни державного кордону України, виправдовував тимчасову окупацію українських територій та глорифікував учасників збройної агресії РФ.

За даними СБУ, для конспірації своєї діяльності фігурант використовував акаунти під різними псевдонімами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозруза ч. 1 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.