Сьогодні, 10 липня, у Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після атаки РФ.
Про це повідомили у Нафтогазі.
«214 родин у Вишневому сьогодні знову отримали газ після однієї з наймасштабніших ворожих атак на місто», – розповіли там.
Фахівці відновили газопостачання на безпечних ділянках.
Наразі роботи у Вишневому все ще тривають. Газовики продовжують повертати подачу газу мешканцям міста.
- Вчора Володимир Зеленський розповів, що Росія під час атаки 6 липня вразила в Вишневому склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому».
- Уночі 6 червня Росія провела чергову ракетно-дронову атаку, основною ціллю якої були Київ і Київська область. У Вишневому ворог влучив в один з об'єктів, після чого почалася детонація, що зачепила житловий сектор. Вибухи тривали декілька годин. Наслідки катастрофічні: повністю зруйновано декілька вулиць, є загиблі люди. Сотні містян довелося евакуювати.
- Руйнування житлового сектору після цього удару в Вишневому стали найбільшими за весь період війни.