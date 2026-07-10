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Сьогодні, 10 липня, у Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після атаки РФ.

Про це повідомили у Нафтогазі.

«214 родин у Вишневому сьогодні знову отримали газ після однієї з наймасштабніших ворожих атак на місто», – розповіли там.

Фахівці відновили газопостачання на безпечних ділянках.

Наразі роботи у Вишневому все ще тривають. Газовики продовжують повертати подачу газу мешканцям міста.