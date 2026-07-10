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У Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після атаки РФ

Газ подали 214 родинам. 

У Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після атаки РФ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 10 липня, у Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після атаки РФ.

Про це повідомили у Нафтогазі

«214 родин у Вишневому сьогодні знову отримали газ після однієї з наймасштабніших ворожих атак на місто», – розповіли там. 

Фахівці відновили газопостачання на безпечних ділянках.

Наразі роботи у Вишневому все ще тривають. Газовики продовжують повертати подачу газу мешканцям міста.

  • Вчора Володимир Зеленський розповів, що Росія під час атаки 6 липня вразила в Вишневому склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». 
  • Уночі 6 червня Росія провела чергову ракетно-дронову атаку, основною ціллю якої були Київ і Київська область. У Вишневому ворог влучив в один з об'єктів, після чого почалася детонація, що зачепила житловий сектор. Вибухи тривали декілька годин. Наслідки катастрофічні: повністю зруйновано декілька вулиць, є загиблі люди. Сотні містян довелося евакуювати. 
  • Руйнування житлового сектору після цього удару в Вишневому стали найбільшими за весь період війни. 
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