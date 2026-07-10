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Колишній суддя Київського апеляційного адмінсуду Ігор Петрик отримав 7 років ув’язнення

Суддю визнали винним в одержанні 5 тисяч доларів хабаря за винесення необхідного судового рішення.

Колишній суддя Київського апеляційного адмінсуду Ігор Петрик отримав 7 років ув’язнення
Ігор Петрик
Фото: Центр протидії корупції

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика у одержанні хабаря, повідомляє Центр протидії корупції. 

Суддю визнали винним в одержанні 5 тисяч доларів хабаря за винесення необхідного судового рішення.

Суд призначив покарання:

  • 7 років позбавлення волі;
  • позбавлення права обіймати певні посади 3 роки;
  • конфіскація всього майна.
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До набрання вироком законної сили Петрик перебуватиме під вартою.

Зазначається, що справа тягнулася майже 10 років. За версією обвинувачення, у 2016 році суддя отримав 5 тисяч доларів за потрібне рішення.

Йшлося про компанію, якій Міністерство екології хотіло анулювати ліцензію на утилізацію небезпечних відходів. Під час затримання детективи знайшли хабар у спеціально вшитій внутрішній кишені під суддівською мантією.

Центр протидії корупції пише, що Петрик як міг намагався затягнути розгляд: мобілізувався, закидував клопотаннями та скаргами, прогулював засідання.

Через ці неявки на початку березня ВАКС повторно взяв його під варту, збільшив заставу до 1,5 млн грн, а попередню заставу в 242 тисяч грн стягнув у дохід держави.

Як зазначає Центр протидії корупції, строки давності у справі спливають уже в грудні 2026 року. Попереду ще апеляція, тож є ймовірність, що Петрик уникне відповідальності через сплив строків.

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