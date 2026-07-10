Росіяни атакували 11 міст і сіл Харківської області. Пошкоджені пошта, АЗС, магазини, будинки

Учора, 9 липня, Росія атакувала в Харківській області 11 населених пунктів. Одна людина загинула, 11 були поранені.
У місті Валки вбита 50-річна жінка, поранені чоловіки 27 і 18 років та жінка 23 років. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Синєгубов.
У Краснокутську поранень дістали жінки 36 і 45 років, чоловік 33 років. У Малій Данилівці 61-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
«У сел. Золочів постраждали жінки 67 і 25 років, 28-річний чоловік і 5-місячна дівчинка», – повідомив Синєгубов.
Харків ворог атакував дроном. По області застосував різні типи озброєння:
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 7 fpv-дронів;
- 33 БпЛА (тип встановлюється);
- 2 види зброї, види якої встановлюють.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено АЗС;
- у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, господларчі споруди, електромережі, 5 автомобілів (м. Валки), автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди, трактор (с. Петрівка), відділення пошти, 3 магазини (сел. Краснокутськ);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Малий Бурлук, с. Шипувате);
- в Ізюмському районі пошкоджено теплицю (с. Бугаївка);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Рай-Оленівка), 2 приватні будинки (с. Безруки, с. Прудянка);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Бугаївка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 167 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 956 людей.