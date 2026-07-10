Росіяни атакували 11 міст і сіл Харківської області. Пошкоджені пошта, АЗС, магазини, будинки

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Учора, 9 липня, Росія атакувала в Харківській області 11 населених пунктів. Одна людина загинула, 11 були поранені.

У місті Валки вбита 50-річна жінка, поранені чоловіки 27 і 18 років та жінка 23 років. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Синєгубов.

У Краснокутську поранень дістали жінки 36 і 45 років, чоловік 33 років. У Малій Данилівці 61-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

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«У сел. Золочів постраждали жінки 67 і 25 років, 28-річний чоловік і 5-місячна дівчинка», – повідомив Синєгубов.

Харків ворог атакував дроном. По області застосував різні типи озброєння:

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

7 fpv-дронів;

33 БпЛА (тип встановлюється);

2 види зброї, види якої встановлюють.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено АЗС;

пошкоджено АЗС; у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, господларчі споруди, електромережі, 5 автомобілів (м. Валки ), автомобіль (сел. Золочів ), приватний будинок, господарчі споруди, трактор (с. Петрівка ), відділення пошти, 3 магазини (сел. Краснокутськ );

), автомобіль (сел. ), приватний будинок, господарчі споруди, трактор (с. ), відділення пошти, 3 магазини (сел. ); у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Малий Бурлук, с. Шипувате) ;

; в Ізюмському районі пошкоджено теплицю (с. Бугаївка) ;

; у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Рай-Оленівка ), 2 приватні будинки (с. Безруки, с. Прудянка );

), 2 приватні будинки (с. ); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Бугаївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 167 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 956 людей.