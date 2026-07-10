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Росіяни атакували 11 міст і сіл Харківської області. Пошкоджені пошта, АЗС, магазини, будинки

Ворог протягом доби відкривав вогонь з різних типів зброї. 

Росіяни атакували 11 міст і сіл Харківської області. Пошкоджені пошта, АЗС, магазини, будинки
Наслідки обстрілів
Фото: Олег Синєгубов у Facebook

Учора, 9 липня, Росія атакувала в Харківській області 11 населених пунктів. Одна людина загинула, 11 були поранені.

У місті Валки вбита 50-річна жінка, поранені чоловіки 27 і 18 років та жінка 23 років. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Синєгубов. 

У Краснокутську поранень дістали жінки 36 і 45 років, чоловік 33 років. У Малій Данилівці 61-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. 

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«У сел. Золочів постраждали жінки 67 і 25 років, 28-річний чоловік і 5-місячна дівчинка», – повідомив Синєгубов. 

Харків ворог атакував дроном. По області застосував різні типи озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється);
  • 2 види зброї, види якої встановлюють. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено АЗС;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, господларчі споруди, електромережі, 5 автомобілів (м. Валки), автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди, трактор (с. Петрівка), відділення пошти, 3 магазини (сел. Краснокутськ);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Малий Бурлук, с. Шипувате);
  • в Ізюмському районі пошкоджено теплицю (с. Бугаївка)
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Рай-Оленівка), 2 приватні будинки (с. Безруки, с. Прудянка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Бугаївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 167 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 956 людей.

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