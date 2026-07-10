Головком: кількість напрямків активного наступу Росії знизилася з 13 до 6-7

Але до перелому у війні ще далеко.

Кількість напрямків активного наступу Росії скоротилася з 13 до шести-семи. Вона намагалася розгорнути масштабний наступ, але не змогла досягнути поставлених цілей, попри перевагу в техніці та особовому складі, сказав головком Олександр Сирський.

У дописі в Facebook на сторінці Генштабу він повідомив по нараду, присвячену першому півріччю. Українські війська продовжують оборонну операцію і поєднують її зі стабілізаційними заходами, на окремих напрямках – ведуть активні дії.

«Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі», – повідомив головнокомандувач.

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Він сказав, що за темпами просування сторони фактично близькі до паритету.

«Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись. Водночас недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України», – повідомив головнокомандувач.

Росія нарощує інтенсивність ракетно-дронових ударів і застосування КАБ. Сили оборони послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на українських умовах.

За шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території російської федерації. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд доларів. Middle Strike за цей період уражено 7028 об’єктів противника. Артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних Сил – понад 1100, підрозділи підтримки – близько 1400.