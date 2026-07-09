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Генштаб про напад у Львові: заходи оповіщення здійснюють військовослужбовці ЗСУ, а не цивільні

Проводять службову перевірку дій військовослужбовців ТЦК та СП, і якщо порушення виявлять, то винних притягнуть до відповідальності у визначеному законом порядку.

Генштаб про напад у Львові: заходи оповіщення здійснюють військовослужбовці ЗСУ, а не цивільні
Фото: Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України прокоментував вчорашній напад на військових ТЦК у Львові. Там засудили це та нагадали, що заходи оповіщення здійснюють військовослужбовці, багато яких із бойовим досвідом. 

«Окремо звертаємо увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних Сил України, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні «працівники ТЦК та СП», як їх нерідко помилково називають», – наголосили у відомстві. 

Також додали, що на дванадцятому році російської збройної агресії та п’ятому році відбиття повномасштабного вторгнення РФ такі дії є неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави.

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У Генштабі кажуть, що події, що сталися у Львові, мають ознаки перешкоджання законній діяльності ЗСУ в умовах правового режиму воєнного стану, тому закликали правоохоронців провести всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування, а винних притягнути до відповідальності.

«Українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу», – зазначили там. 

Також проводять службову перевірку дій військовослужбовців ТЦК та СП, і якщо порушення виявлять, то винних притягнуть до відповідальності у визначеному законом порядку.

«Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи», – наголошують у Генштабі і нагадують, що захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. 

Що відбулося

  • Напад у Сихівському районі Львова вчора почався після затримання громадянина 1996-го року народження, який перебував у розшуку. Він тривав понад шість годин. 
  • Львівський ТЦК та СП повідомив, що група оповіщення під час перевірки документів виявила чоловіка, що був у розшуку за порушення військового обліку. Його доставили до ТЦК і вже спрямували на ВЛК. На місці перевірки документів на іншу групу оповіщення напав натовп. 
  • На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов і міністерство оборони. Вони очікують від правоохоронців на встановлення осіб винних і притягнення до відповідальності.
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