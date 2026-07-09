Генштаб про напад у Львові: заходи оповіщення здійснюють військовослужбовці ЗСУ, а не цивільні

Проводять службову перевірку дій військовослужбовців ТЦК та СП, і якщо порушення виявлять, то винних притягнуть до відповідальності у визначеному законом порядку.

Генеральний штаб Збройних Сил України прокоментував вчорашній напад на військових ТЦК у Львові. Там засудили це та нагадали, що заходи оповіщення здійснюють військовослужбовці, багато яких із бойовим досвідом.

«Окремо звертаємо увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних Сил України, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні «працівники ТЦК та СП», як їх нерідко помилково називають», – наголосили у відомстві.

Також додали, що на дванадцятому році російської збройної агресії та п’ятому році відбиття повномасштабного вторгнення РФ такі дії є неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави.

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У Генштабі кажуть, що події, що сталися у Львові, мають ознаки перешкоджання законній діяльності ЗСУ в умовах правового режиму воєнного стану, тому закликали правоохоронців провести всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування, а винних притягнути до відповідальності.

«Українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу», – зазначили там.

Також проводять службову перевірку дій військовослужбовців ТЦК та СП, і якщо порушення виявлять, то винних притягнуть до відповідальності у визначеному законом порядку.

«Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи», – наголошують у Генштабі і нагадують, що захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

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