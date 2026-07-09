Львівський ТЦК прокоментував сутичку натовпу проти військових

Там нагадали, що ворогом, який розв'язав війну, є Росія.

Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував у Facebook напад на групу оповіщення, що стався 8 липня у Львові. Центр комплектування пояснив, що близько 21:30 під час перевірки військово-облікових документів військові і поліцейські виявили громадянина, що порушив правила обліку.

Його доставили до ТЦК та СП. Зараз він направлений на проходження ВЛК.

«Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція. Всім подіям буде надана належна правова оцінка. Винні понесуть передбачену законом відповідальність», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК нагадали, що ворогом є Росія, і саме вона розв'язала війну проти України в 2014 році. Окупанти зацікавлені в роздмухуванні конфліктів всередині України, оскільки не просуваються на полі бою. Військові закликали громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки. Також звертаємо увагу на правила дотримання громадянами комендантської години.