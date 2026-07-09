У Харківській області загинули троє людей і постраждали 50, зокрема діти

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей. Постраждалих – 50, серед них є четверо дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули чоловік і жінка приблизно 60 років та постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка.

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У сел. Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка, а у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 42 і 52 років. На трасі між с. Гусинка та с. Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік, а у с. Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка.

Також медики надали допомогу 56-річній жінці і 52-річному чоловіку, які 7 липня постраждали внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади, а також 65-річній жінці, яка 24 червня постраждала від обстрілу в с. Охримівка Вовчанської громади.

Ворог атакував БпЛА, ракетами Київський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 ракети;

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

8 fpv-дронів;

23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 2 АЗС, 2 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі, господарчу споруду, 3 приватні будинки, освітній заклад, СТО.

У Богодухові пошкоджено освітній заклад.

У Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Гусинка, сел. Шевченкове).

В с. Погонівка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

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У Харківському районі пошкоджено нежитлову будівлю, ремонтний ангар автомобілів (с. Кулиничи).

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Лозова).

У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 789 людей.