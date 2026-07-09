У Харківській області загинули троє людей і постраждали 50, зокрема діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей. Постраждалих – 50, серед них є четверо дітей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові загинули чоловік і жінка приблизно 60 років та постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка.
У сел. Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка, а у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 42 і 52 років. На трасі між с. Гусинка та с. Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік, а у с. Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка.
Також медики надали допомогу 56-річній жінці і 52-річному чоловіку, які 7 липня постраждали внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади, а також 65-річній жінці, яка 24 червня постраждала від обстрілу в с. Охримівка Вовчанської громади.
Ворог атакував БпЛА, ракетами Київський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 ракети;
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 8 fpv-дронів;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено 2 АЗС, 2 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі, господарчу споруду, 3 приватні будинки, освітній заклад, СТО.
У Богодухові пошкоджено освітній заклад.
У Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Гусинка, сел. Шевченкове).
В с. Погонівка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.
У Харківському районі пошкоджено нежитлову будівлю, ремонтний ангар автомобілів (с. Кулиничи).
У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Лозова).
У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 789 людей.