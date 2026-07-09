У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області загинули троє людей і постраждали 50, зокрема діти

Росіяни били по 10 населених пунктах області.

У Харківській області загинули троє людей і постраждали 50, зокрема діти
наслідки російського обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей. Постраждалих – 50, серед них є четверо дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинули чоловік і жінка приблизно 60 років та постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка.

Реклама

У сел. Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка, а у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 42 і 52 років. На трасі між с. Гусинка та с. Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік, а у с. Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка.

Також медики надали допомогу 56-річній жінці і 52-річному чоловіку, які 7 липня постраждали внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади, а також 65-річній жінці, яка 24 червня постраждала від обстрілу в с. Охримівка Вовчанської громади.

Ворог атакував БпЛА, ракетами Київський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 ракети;
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 8 fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 2 АЗС, 2 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі, господарчу споруду, 3 приватні будинки, освітній заклад, СТО. 

У Богодухові пошкоджено освітній заклад.

У Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Гусинка, сел. Шевченкове).

В с. Погонівка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

Реклама

У Харківському районі пошкоджено нежитлову будівлю, ремонтний ангар автомобілів (с. Кулиничи).

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Лозова).

У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 789 людей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies