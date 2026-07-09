Уночі російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровську область авіабомбами, дронами й артилерією. Била по трьох районах.
Одна людина поранена – 52-річний чоловік із Нікопольського району. Він лікуватиметься амбулаторно, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.
В цьому районі ворог атакував райцентр, Марганецьку і Червоногригорівську громади.
«Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні і приватні будинки, школа, сонячні панелі», – розповів Ганжа.
У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечені приватні оселі, господарські споруди та авто. У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджена АЗС.