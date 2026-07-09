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Ворог атакував АЗС, будинки і школу в Дніпропетровській області

Поранень дістав чоловік 52 років. 

Ворог атакував АЗС, будинки і школу в Дніпропетровській області
Наслідки атаки
Фото: Голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram

Уночі російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровську область авіабомбами, дронами й артилерією. Била по трьох районах. 

Одна людина поранена – 52-річний чоловік із Нікопольського району. Він лікуватиметься амбулаторно, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. 

В цьому районі ворог атакував райцентр, Марганецьку і Червоногригорівську громади. 

Наслідки атаки в Дніпропетровській області
Фото: Голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки атаки в Дніпропетровській області

«Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні і приватні будинки, школа, сонячні панелі», – розповів Ганжа.

У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечені приватні оселі, господарські споруди та авто. У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджена АЗС.

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