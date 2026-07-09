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Вчора росіяни пошкодили санаторій та навчальний заклад на Миколаївщині

Ворог атакував область дронами. 

Вчора росіяни пошкодили санаторій та навчальний заклад на Миколаївщині
Рятувальник на місці атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Миколаївщину безпілотниками. Є ушкодження, але люди не постраждали.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Учора протягом дня та сьогодні зранку росіяни атакували область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок атаки в Очакові пошкоджено дах складського приміщення, виникла пожежа. Також пошкоджено дах будівлі санаторію. У Горохівській громаді пошкоджено будівлю навчального закладу. Постраждалих немає.

Удень ворог атакував FPV-дроном Галицинівську громаду Миколаївського району, унаслідок чого у с. Галицинове пошкоджено дачний будинок. Там теж постраждалих немає.

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