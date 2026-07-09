Ворожі атаки поранили вісьмох мешканців Запорізької області

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Вісім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжі та району. Упродовж доби окупанти завдали 934 удари по 52 населених пунктах області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі російський дрон поранив 12-річного хлопчика та 70-річного чоловіка, а у Біленькому – 75-річну жінку.

Війська РФ здійснили 30 авіаударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Любицькому, Таврійському, Зірниці, Мар’янівці, Листівці, Оріхову, Микільському, Омельнику, Широкому, Підгірному, Данилівці, Єгорівці, Тимошівці, Свободі та Червоному Яру.

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661 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Новомиколаївку, Косівцеве, Біленьке, Тернувате, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку, Нове Запоріжжя, Гірке та Верхню Терсу.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Чарівному та Рибному.

241 артудар прийшовся по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному.

Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.