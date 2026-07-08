Головне за середу, 8 липня: удари по Києву та Одесі, майже 220 бойових зіткнень, збиття ворожого Су-35, саміт НАТО в Анкарі

Бойові дії на Донеччині, 219 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зміна правил видачі посвідчень водія. Яким запам’ятається 1596-й день повномасштабної війни.

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Після нічних ударів балістикою росіяни атакували столицю України дронами.

Російський безпілотник упав та вибухнув поблизу газорозподільної станції, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Станом на 20:56 троє людей загинули, ще 14 поранені, 9 із них медики госпіталізували. Двоє поранених – у тяжкому стані.

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У Деснянському районі ворожий БпЛА упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Після цього ворог вдарив втретє і пошкодив багатоповерхівку.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 липня на фронті від початку доби відбулося 219 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському, Костянтинівському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 липня – в новині.

Сили оборони збили ворожий Су-35. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!” – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Одесу. Є жертви та постраждалі.

За оновленими даними станом на 21:22, кількість загиблих внаслідок зросла до чотирьох людей.

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Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, семеро людей постраждало, шістьох госпіталізовано, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Постраждав об'єкт інфраструктури, зазнала ураження територія автозаправної станції. Там сталося загорання маршрутного мікроавтобуса та паливної колонки.

Російські військові завдали удару по багатоквартирному будинку в Харкові, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по п'ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі», – написав він у Telegram.

Станом на 15:06 було відомо про 42 постраждалих. Серед поранених – хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка.

Країни-члени НАТО зобов’язалися виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України у 2026 році.

Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО, що відбувся в Анкарі. У документі наголошується, що союзники залишаються єдиними у підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Зазначається, що європейські союзники та Канада вже фінансують більшість безпекової допомоги Україні через двосторонні та багатосторонні механізми.

"На 2026 рік союзники зобов’язуються надати 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України, а також підтверджують намір зберегти щонайменше аналогічний рівень підтримки у 2027 році", – ідеться у декларації.

Докладніше – в новині.

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Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Каролем Навроцьким. За словами українського президента, «була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години».

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», - наголосив Зеленський.

Напередодні президенти теж мали розмову на полях саміту НАТО в Анкарі. Навроцький заявив, що його позиція щодо історичних питань не змінилася і продовжив заявляти про «120 тисяч поляків», у смерті яких нібито винна УПА. Хоча ані історичні джерела, ані ексгумації, які дозволила Україна, не підтверджують цієї цифри.

Кабінет Міністрів змінив правила видачі посвідчень водія, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У МВС пояснили, що головна мета нововведень — поступове приведення українських норм у відповідність до європейських стандартів та підвищення безпеки дорожнього руху.

Відтепер водійські права видаватимуть на різні строки залежно від категорії транспорту.

Подробиці – в новині.

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