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Україна отримає 16 шведських винищувачів Gripen на початку 2027 року

Наша держава хоче пришвидшити підготовку пілотів і технічного персоналу для цих винищувачів.

Україна отримає 16 шведських винищувачів Gripen на початку 2027 року
Винищувачі Gripen Військово-повітряних сил Щвеції.
Фото: Saab

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і обговорив посилення ППО.

Як ідетсья на сайті глави держави, лідери відзначили критичну важливість раніше підписаної угоди про закупівлю Україною новітніх шведських винищувачів Gripen E. 

Окрім цього, за підсумками зустрічі стало відомо, що на початку 2027 року Україна очікує на безпосередню поставку перших 16 літаків Gripen C/D у межах пакету військової допомоги.

Також Зеленський і Крістерссон окремо обговорили максимальне пришвидшення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для цих винищувачів.

Зеленський наголосив на гострій потребі в антибалістичних ракетах. Тому ще однією темою переговорів стала розбудова загальноєвропейської системи антибалістичного захисту. 

Додатково лідери скоординували кроки щодо підписання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

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