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Зеленський заявив, що не поїде в Москву через «небезпечні українські безпілотники»

А ось Трамп не проти приїхати до України, але після війни.

Зеленський заявив, що не поїде в Москву через «небезпечні українські безпілотники»
президент України Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Володимир Зеленський відмовився відвідати Москву через дрони.

Про це він сказав на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

«Це складно, там багато українських безпілотників, вони небезпечні. Це буде небезпечне місце», - пожартував український президент, відповідаючи на запитання про свій можливий візит до РФ.

Трамп, відповідаючи на питання про свій візит до України, зокрема, до Києва, сказав, що хотів би поїхати, але не зараз.

За словами американського президента, він хотів би це зробити після закінчення війни.

  • Раніше РФ пропонувала Україні проводити переговори у Сокві. Київ цю пропозицію відкинув.
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