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Центр протидії дезінформації попереджає про фейк щодо "виплат за відключення світла"

Такі повідомлення є фейком і мають на меті виключно заволодіння коштами громадян.

Центр протидії дезінформації попереджає про фейк щодо "виплат за відключення світла"
Фото: Центр протидії дезінформації

У соціальних мережах поширюють неправдиву інформацію про нібито державні виплати за тривалі відключення електроенергії. Насправді жодних таких компенсацій не існує, а повідомлення є частиною шахрайської схеми.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

За даними фахівців, у фейкових повідомленнях користувачам пропонують перейти за посиланням та оформити заявку на отримання грошової компенсації. Насправді такі посилання ведуть на фішингові сайти, створені для викрадення персональних і банківських даних.

Шахраї просять ввести логін і пароль до інтернет-банкінгу, номер банківської картки, CVV-код та PIN-код. Після отримання цих даних зловмисники можуть отримати повний доступ до банківських рахунків жертви.

У Центрі протидії дезінформації закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями, перевіряти інформацію виключно через офіційні джерела та нікому не повідомляти свої персональні чи банківські дані.

Фахівці наголошують, що повідомлення про "виплати за відключення світла" є фейком і мають на меті виключно заволодіння коштами громадян.

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