У Закарпатській області Національна поліція викрила директора та юриста коледжу на продажі посади з “бронею” за 25 тисяч доларів.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Організатором виявився 50-річний начальник юридичного відділу одного з приватних вищих навчальних закладів й за сумісництвом адвокат.

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Користуючись авторитетом серед колег та своєю обізнаністю процедурних моментів, зловмисник вирішив перетворити звичайні консультації з працевлаштування на додатковий заробіток. Аби повноцінно провернути оборудку він залучив ще й директора навчальної установи.

В одному з випадків, вони пообіцяли військовозобов’язаному влаштувати його на посаду завідувача навчальної лабораторії. Це б дало змогу йому в законний спосіб уникнути призову під час мобілізації.

При цьому “клієнту” не потрібно було постійно перебувати на робочому місці та виконувати посадові обов’язки. Однак, аби не привертати зайву увагу колективу, він мав б раз на тиждень з’являтися у коледжі та проводити час серед колег.

За таку послугу просили 25 тисяч доларів. Крім цього, чоловік мав ще й передати свою заробітну картку зловмисникам та щомісячно сплачувати 4 500 гривень готівкою для компенсації податкових платежів.

Правоохоронці задокументували незаконні оборудки зловмисників. Наразі їм вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої статті передбачає до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.