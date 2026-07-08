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Окупанти били по Чернігівщині безпілотниками, поранені чоловік та дівчина

Пошкоджено комунальне та сільськогосподарські підприємства.

Окупанти били по Чернігівщині безпілотниками, поранені чоловік та дівчина
Наслідки російських ударів по Чернігівській області

Вчора зранку російський безпілотник “Молнія” поцілив по АЗС у Семенівці Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Серед дня окупанти ударили по місті Мена, унаслідок у 18-річної дівчини зафіксували акубаротравма. 

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Близько шести годин тривала атака на місто Сновськ. Ворог бив дронами “Гербери”. Пролунало щонайменше 12 вибухів.

Через удари по підприємству постраждав 46-річний чоловік, медики надали йому необхідну допомогу. 

“Пошкоджений автокран і ангар. Пожежу там загасили. Пізніше – удар по ще одному підприємству, сільськогосподарському – загорівся трактор і легковик. Був удар ще по одному с/г підприємству, також – по комунальному”, – зазначив Чаус.

Окрім того, зафіксоване влучання по транспортній інфраструктурі. У місті в низці будівель пошкоджені вікна.

Фото: Наслідки обстрілів РФ Чернігівської області

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