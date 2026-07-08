Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вчора зранку російський безпілотник “Молнія” поцілив по АЗС у Семенівці Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Серед дня окупанти ударили по місті Мена, унаслідок у 18-річної дівчини зафіксували акубаротравма.

Реклама

Близько шести годин тривала атака на місто Сновськ. Ворог бив дронами “Гербери”. Пролунало щонайменше 12 вибухів.

Через удари по підприємству постраждав 46-річний чоловік, медики надали йому необхідну допомогу.

“Пошкоджений автокран і ангар. Пожежу там загасили. Пізніше – удар по ще одному підприємству, сільськогосподарському – загорівся трактор і легковик. Був удар ще по одному с/г підприємству, також – по комунальному”, – зазначив Чаус.

Окрім того, зафіксоване влучання по транспортній інфраструктурі. У місті в низці будівель пошкоджені вікна.