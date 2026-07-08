Журналісти агенції “Слідство.інфо” випустили розслідування, згідно з яким після початку російської агресії — з 2014 року й до середини лютого 2022-го — завод “Дніпровагонмаш”, яким володіє радник керівника Офісу президента Сергій Тігіпко, постачав вагони російському металургійному гіганту.

Цей комбінат, як раніше повідомляли журналісти, забезпечував сталлю виробників озброєння та підприємства, що займаються розробкою російських ядерних ракет.

Журналісти встановили, що “Дніпровагонмаш” відправляв вагони “Новолипецькому металургійному комбінату” (НЛМК), який належить російському бізнесмену Владіміру Лісіну.

Реклама

Так, у 2014 році український завод відправив російському комбінату 30 залізничних вагонів. У 2020-му поставив рами та візки для використання виключно на території НЛМК. У 2021 році комбінат отримав 28 вагонів для перевезення окатишів (напівфабрикатів для виробництва сталі та чавуну).

На початку 2022 року “Дніпровагонмаш” відправив НЛМК іще 16 вагонів для залишків металу після виробництва. Останні поставки вирушили з України 15 лютого, а прибули до Росії 24 та 28 лютого 2022-го.

Як раніше повідомляли “Схеми”, з 2014-го НЛМК активно постачав сталь підприємствам російського військово-промислового комплексу. Серед них — НВО “Електромашина”, що виготовляє бойовий модуль “Охотник”, “Марійський машинобудівний завод”, де розробляють зенітні ракетні системи. НЛМК продавав сталь також двом російським держпідприємствам, що займаються виробництвом ядерної зброї — «Виробничому об’єднанню “Север”» і Російському федеральному ядерному центру.

У відповідь на запит журналістів у пресслужбі групи “ТАС”, до якої входить “Дніпровагонмаш”, заявили, що поставки продукції до НЛМК здійснювалися “з дотриманням усіх вимог та обмежень українського законодавства, чинних на момент встановлення та виконання відповідних договірних зобов’язань”.

В Офісі президента, відповідаючи на запитання, чи знали про співпрацю підприємства Сергія Тігіпка з НЛМК перед тим, як запропонувати бізнесмену стати радником, повідомили лише, що “призначення Сергія Тігіпка позаштатним радником керівника Офісу президента відбулося з дотриманням чинних процедур та вимог законодавства”.

“Новолипецький металургійний комбінат” перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України з 2025 року.