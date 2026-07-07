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Голова ОП: Польща готує ескалаційні кроки до роковин Волинської трагедії

Буданов підкреслив, що говорити мовою ультиматумів з Україною не варто. 

Голова ОП: Польща готує ескалаційні кроки до роковин Волинської трагедії
Кирило Буданов підписує Меморандум про співпрацю із Світовим конгресом українців
Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Польща готує низку ескалаційних кроків до дати роковин Волинської трагедії 11 липня. Про це голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

Він назвав ці кроки незрілими. Ескалація в відносинах, на його думку, ще попереду.

«Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться», – сказав голова Офісу президента. 

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Буданов наголосив що Україна не сприйме ультиматуми від жодної країни. 

«Останній, хто намагався поставити нам ультиматум – це Російська Федерація. Без образ до Польщі – але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумом з нами розмовляти не треба», – заявив очільник Офісу президента. 

Україна визначиться стосовно подальших дій після того, як кроки зробить Польща. 

Контекст

Протягом повномасштабної війни в відносинах України і Польщі виникало декілька кризових моментів. Польська влада і народ з перших днів російського вторгнення надавали українцям підтримку, однак були суперечності через український аграрний експорт. Польські фермери заявили, що українська продукція негативно впливає на попит, і блокували її ввезення. Декілька разів на кордоні зібране під час війни зерно висипали на землю. Після низки антикризових заходів, проведених за сприяння Брюсселя, вдалося домовитися про транзитні ввезення української агропродукції. 

Тема історичної пам'яті також виникала неодноразово. Київ і Варшава домовилися про проведення розкопок на місцях потенційних поховань жертв Волинської трагедії. 

Нове загострення в відносинах почалося після зміни президента. Кароль Навроцький розкритикував рішення українського колеги Володимира Зеленського присвоїти українській бригаді ім'я героїв УПА. Зеленський сказав, що про це його просили самі бійці. 

Переговори з польською владою не допомогли знизити градус напруги. Зеленський відмовився від поїздки до Ґданська на конференцію з відновлення. Українську делегацію очолила прем'єрка Юлія Свириденко, з польського боку також був голова уряду Дональд Туск, який займає поміркованішу позицію, ніж Навроцький. За деескалацію виступає і міністр закордонних справ Сікорський.

3 липня Сікорський і його український колега Андрій Сибіга провели в Польщі зустріч. Київ запропонував низку антикризових кроків. 

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