«Я б отримав 4-5 червоних карток». Парагвай перетворив матч із Францією на бійку

Зібрали найогидніші епізоди за участі парагвайців у матчі з Францією і відслідкували, як на це реагували справжні професіонали.

Чи як назвати перемогу Франції над Парагваєм – найбруднішою командою чемпіонату світу з футболу? Французи ризикували здоров’ям і вийшли цілими зі справжньої бійки, яка мало нагадувала футбол. Вони довели, що старі дідівські методи вже не проходять, бо в сучасному світі свою перевагу варто показувати грою, а не кулаками. Ми перебільшуємо?

Ви можете не любити збірну Франції через пихатого Кіліана Мбаппе, який зруйнував мадридський «Реал» із середини, через те, що вона в дев’яти з десяти випадків обіграє будь-кого в світі, зокрема й ваших кумирів. Однак, варто визнати, віцечемпіони світу за збігом обставин можуть взяти на себе роль санітарів лісу.

Удари в голову, живіт і коліна. Удари, удари, удари

За інформацією порталу FlashScore, парагвайці в матчі з французами сфолили 13 разів. Віцечемпіони світу натомість одинадцять разів порушували правила. За іронією долі, три жовті картки, які узбецький суддя Ілгіз Танташев показав під час гри, побачили перед собою французи. Водночас Парагвай, який грав настільки брудно, наскільки це можливо, завершив гру без попереджень. А було за що!

Фото: EPA/UPG Cутичка збірних Франції і Парагваю

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Наприклад, Густаво Веласкес, центральний захисник Парагваю за 90 хвилин встиг вдарити в голову голкіпера Франції Майка Меньяна, штовхався з Бредлі Барколя, розковиряв одинадцятиметрову позначку перед ударом із пенальті Мбаппе і загалом діяв максимально брудно в усіх епізодах за своєю участю.

Не відставав і півзахисник Матіас Галарса з аргентинського «Рівер Плейт». В одному з епізодів він з розмаху вдарив в обличчя Жуля Кунде, потім – Кіліана Мбаппе, хоч капітан французів навіть не був із м’ячем. Той таки Галарса «полював» на Майкла Олісе й не пропускав навіть найменшої сутички на полі, яких насправді вистачало.

Фото: EPA/UPG Головний арбітр матчу Танташев не пускає парагвайців до Мбаппе

Окремо варто сказати про Андреса Кубаса. Хавбек намагався зупинити Кіліана Мбаппе, але нічого кращого не вигадав, ніж нахабно руками завалити суперника, а потім штовхнути його. У підсумку дії Кубаса спричинили штовханину, яка ледь не переросла в бійку. Комічно в цій ситуації виглядав головний арбітр матчу Ілгіз Танташев, який буквально закривав собою Мбаппе від групи парагвайських гравців. Очевидно, він забув, хто на полі головний…

Відзначився і футболіст російського клубу «Динамо» Хуан Касарес. А що ще очікувати від представника ліги країни-терориста? Він впав в одному з епізодів, а потім зацідив Кіліану Мбаппе по нозі нижче коліна.

На щастя, парагвайці перестаралися і збили в своєму штрафному майданчику вінгера французів Дезіре Дуе. Хоч Танташев був невблаганним, VAR допоміг призначити пенальті. Саме удар Мбаппе із позначки став ключовим. Після цього парагвайці ще декілька разів намагалися поламати когось із суперників, але не змогли.

Фото: EPA/UPG Мбаппе під час виконання пенальті

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У підсумку французи перемогли (1:0), але відмовилися тиснути руки суперникам. Зокрема, голкіпера парагвайців Орландо Гілла проігнорував Кіліан Мбаппе. За це воротар кинув у лідера Франції м’ячем. Чим не вишенька на торті…

Найкраще поведінку парагвайців описав Раян Шеркі, футболіст збірної Франції, який з’явився на полі з лави запасних лише на 84 хвилині. Навіть цього часу вистачило, щоб отримати стусанів.

Фото: EPA/UPG Раян Шеркі намагається прорватися поміж парагвайців

«Я в основному спостерігав матч з лави запасних, і навіть для мене це було дуже важко. Ті, хто провів на полі весь матч, були справжніми воїнами від першої до останньої хвилини. Те, чого ми досягли – це щось неймовірне», – розповів він після гри для французького L’Equipe.

Не годувати троля

Найкращою реакцією на провокацію є посмішка. Вона означає, що задум провокатора провалився. Це розуміли французи, тому упродовж всього матчу відверто насміхалися з кострубатих парагвайців.

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Така реакція ще більше виводила з себе суперника, який не цурався влаштовувати штовханину. Але й на це французи не велися. Вони розуміли, в яку гру намагаються грати латиноамериканці й поводилися гідно. Власне, так годиться чемпіонам.

Фото: EPA/UPG Дідьє Дешам дає поради своїм гравцям

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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам після матчу підсумував, що парагвайці добре захищалися…

«Це було нелегко. Вони пішли на все. Це не той футбол, який приведе людей на стадіон, але вони добре захищалися», – сказав він. Черговий приклад вихованості. Це не м’ячами в суперників кидатися.

Поведінку французів у матчі з Парагваєм оцінив і колишній футболіст Златан Ібрагімович, який, окрім яскравих голів, запам’ятався вмінням грати жорстко проти суперників.

У студії FOXSports швед зауважив, що отримав би в цьому матчі декілька червоних карток.

«Якби я грав у цьому матчі, то отримав би 4 або 5 червоних карток. Гравці Франції проявили холоднокровність, вони зберігали спокій і посміхалися. Це найкраща реакція на провокації – посміхатися і не піддаватися», – пояснив Ібрагімович. Краще й не скажеш.

Фото: EPA/UPG Танташев спілкується з Мбаппе

Єдине питання без відповіді: чому брудну гру парагвайців не помічав Ілгіз Танташев?

Що не так із суддівством?

Узбецький 42-річний суддя працює в місцевому чемпіонаті й Лізі чемпіонів АФК – азійському аналогу вже звичної для нас ЛЧ. У 2021 році його визнали найкращим арбітром чемпіонату Узбекистану, тож у його кваліфікації не варто сумніватися.

У реальності ж все складніше. Суддям зі скромних у футбольному плані чемпіонатів об’єктивно бракує досвіду. Вони не звикли працювати на найвищих швидкостях, які пропонує умовна збірна Франції. Ба більше, їм складно залишатися головними на полі через брак авторитету.

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Фото: EPA/UPG Ілгіз Танташев спілкується з парагвайцями під час матчу

Насправді це не проблема Танташева. У нього після такого провального матчу проблем і без того вистачить. Робота узбека – це камінь убік керівництва ФІФА й особисто Джанні Інфантіно. Збільшений формат залучив до турніру не лише футболістів із країн-карликів, а й арбітрів звідти…

Якщо вони не зможуть забезпечити порядку на полі й у підсумку постраждає умовний Кіліан Мбаппе, Ламін Ямаль, Ерлінг Голанд тощо, то власники клубів, які платять цим гравцям мільйонні зарплати, питатимуть особисто з Джанні Інфантіно. А крісло під італійським функціонером і без того хитається.

Фото: EPA/UPG Президент ФІФА Джанні Інфантіно на пресконференції

Дешевше навчити суддів судити. Тоді французам не доведеться ризикувати здоров’ям, щоб зупинити жорстоку команду Парагваю.