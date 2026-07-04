Марокко розгромило Канаду і вийшло в чвертьфінал чемпіонату світу з футболу 2026

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Збірна Марокко розібралася з Канадою (3:0) в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі марокканців забили Рахімі і Унахі. На рахунку останнього дубль.

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Таким чином канадці першими з трьох господарів ЧС-2026 завершили виступи на турнірі.

Марокканці натомість вийшли до чвертьфіналу на своєму другому чемпіонаті світу поспіль. У 2022 році марокканці дісталися півфіналу, де поступилися Франції (0:2).

У чвертьфіналі змагань Марокко зіграє з переможцем пари Парагвай – Франція. Матч стартує опівночі 5 липня за Києвом.

Фото: EPA/UPG Cітка плей-оф чемпіонату світу з футболу 2026, 04.07.2026

Нагадаємо, збірна Аргентини у важкому матчі здолала Кабо-Верде (3:2) і вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026. Чинні чемпіони світу зіграють проти Єгипту.