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За крок від перемоги над чемпіонами. У чому секрет Кабо-Верде

Від матчу до матчу збірна Кабо-Верде – абсолютний дебютант чемпіонатів світу з футболу – доводила, що їх рано списувати. Нічию з Іспанією на старті світової першості 2026 року вважали випадковістю, гідний бій Уругваю – везінням, а вихід із групи – максимумом.

Найменша в історії збірна за кількістю населення, яка вийшла у плей-оф чемпіонату світу. Цього вже вистачить на покоління кабовердійців уперед, адже занадто мало в історії футболу випадків, коли настільки скромна команда досягає таких висот. А тут ще й гра проти чемпіонів світу Аргентини на чолі з найкращим футболістом в історії футболу. Прекрасний кінець казки. Лише футболісти Кабо-Верде були проти.

Завдяки чому вони ледь не обіграли збірну Аргентини – на LB.ua

За крок від перемоги над чемпіонами. У чому секрет Кабо-Верде
Мессі намагається забити Возіньї
Фото: EPA/UPG

Фізична підготовка на найвищому рівні

1 жовтня 2010 року іспанець Хуанде Рамос став головним тренером футбольного клубу «Дніпро». Коуч хотів прищепити команді технічний футбол через контроль м'яча, притаманний іспанцям. Однак під час перших же тренувань тренер побачив, що тодішнім футболістам українського клубу не вистачає класу, щоб грати так грати. У підсумку Рамосу довелося відмовитися від цієї ідеї. «Тоді будете бігати», – сказав він гравцям і змінив акцент тренування з техніки на фізику. Бо у футболі брак якості компенсується самовіддачею.

Ця напівлегенда із золотих часів українського футболу ідеально розкриває секрет успіху Кабо-Верде. Команда посідає 67-ме місце в рейтингу збірних ФІФА, а, за інформацією transfermarkt, усі гравці збірної коштують трішки менше 55 мільйонів євро. Цього недостатньо, щоб нав'язати свою гру чемпіонам світу.

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Боротьба на другому поверсі
Фото: EPA/UPG
Боротьба на другому поверсі

Їхня козирна карта і, правду кажучи, єдиний шанс на успіх полягав у дисципліні і самовіддачі. Додаймо до цього природну схильність витримувати високі температури і отримаємо проблемного суперника для будь-кого на цьогорічному чемпіонаті світу.

З перших хвилин матчу африканці демонстрували неймовірну самовіддачу. Жоден із них не відпускав суперника від себе, не зменшував темп. І це не просто слова, це реальність, яку було помітно під час перегляду. Гравці Кабо-Верде нав'язували боротьбу на кожному клаптику поля до фінального свистка, який зафіксував перемогу Аргентини з рахунком 3:2. Показовим був момент, коли група кабовердійських футболістів танцювала у перерві між овертаймами виснажливої гри проти чемпіонів світу. Так їм ще й втрачати було нічого – бо всі плани перевиконані ще після нічиєї з Іспанією в першому турі змагань.

Тиск на чемпіонів

Гравці Кабо-Верде вийшли на гру, як на свято. Їхня потенційна перемога возвеличила б їх навіки. А у разі поразки всі б аплодували. Хіба не так сталося?

Ліонель Мессі забиває Возіньї
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі забиває Возіньї

Усі визнають крутість 40-річного Возіньї, який, до слова, виконав 8 сейвів у матчі з аргентинцями, а гол Лопеса Кабрала вже поповнив чарти найкращих в історії чемпіонатів світу. Кабовердійці розуміли, що для них немає поганого фіналу, бо вони вже, якщо хочете, стали чемпіонами для вболівальників в усьому світі.

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Над аргентинцями натомість нависав вантаж відповідальності. Якби вони поступилися, то рівень критики складно було б навіть осягнути. Бо не може чемпіон світу програти Кабо-Верде, з усією повагою до цієї дивовижної команди.

Мендес (праворуч) із Кабо-Верде розпочинає атаку
Фото: EPA/UPG
Мендес (праворуч) із Кабо-Верде розпочинає атаку

Тому-то в діях аргентинців відчувався страх. Вони розуміли, що можуть втратити. Не забуваймо також, що перемагати треба було команду, яка не програвала ще на чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці. Навіть іспанці, чинні чемпіони Європи, не змогли розкрити оборонні порядки цього суперника.

Футбольна фортуна, прихильна до авантюристів, або Оманлива активність

А коли цій команді ще й щастить, то отримаємо надрезультативний матч, в якому аутсайдер ледь не виграв у відвертого фаворита. Не вірите? Упродовж 90 хвилин матчу кабовердійці створили один гольовий момент і реалізували його зусиллями Дуарте.

Лопес Кабрал виходить на ударну позицію
Фото: EPA/UPG
Лопес Кабрал виходить на ударну позицію

Потім, уже в додатковий час, диво-удар вдається Лопесу Кабралу. У нього в кар'єрі навіть близько таких голів не було… Везіння легко підтвердити цифрами. До прикладу, показник xG – ймовірні голи – в Кабо-Верде склав 0,47 гола. Це означає, що за гостротою епізодів африканці не напрацювали бодай на одне взяття воріт суперника. В аргентинців натомість цей показник склав 2,26 гола.

Голкіпер Кабо-Верде Возінья під час матчу
Фото: EPA/UPG
Голкіпер Кабо-Верде Возінья під час матчу

Хоча, до честі кабовердійців, інші статистичні показники команд не виглядають настільки різними. Аргентинці переважали суперника за ударами (22:16), ударами в площину воріт (10:5) і пасами (850:476). Тому й склалося враження, що кабовердійці зіграли із чемпіонами світу на рівних.

Емоції кабовердійців після голу
Фото: EPA/UPG
Емоції кабовердійців після голу

Тому ми всі й отримали один із кращих матчів на ЧС-2026. Люди схильні шукати героїв. На світовій першості в США ними стали кабовердійці. Вони можуть собою пишатися, бо завдяки збігу обставин і самовіддачі ледь не створили найбільшу сенсацію в історії футболу. І вже перемогли.

У Возіньї тим часом уже понад 20 мільйонів підписників в Інстаграмі. Це в сорок разів більше, ніж населення Кабо-Верде. За це ми і любимо футбол.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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