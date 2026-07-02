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Вімблдон-2026: Марта Костюк перемогла Анну Блінкову у вольовому стилі

Українка зупинила чергову «нейтральну» тенісистку.

Вімблдон-2026: Марта Костюк перемогла Анну Блінкову у вольовому стилі
Марта Костюк виступає на Вімблдоні
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №13) здолала «нейтральну» росіянку Анну Блінкову (WTA № 114) у другому колі Вімблдону-2026 – 3:2 (6(5):7, 6:3, 6:3).

Про це повідомляє LB.ua.

Матч тривав 2 години 35 хвилин, упродовж яких українка виконала 4 подачі навиліт і припустилася 11 подвійних помилок. 

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Зустріч у рамках Вімблдону-2026 була другою очною між тенісистками. В активі Костюк дві перемоги. 

Таким чином українка повторила свій найкращий результат на трав’яному мейджорі – вийшла до третього кола турніру. 

У третьому колі змагань Марта зіграє проти американки Емми Наварро (WTA №26). Матч заплановано на 3 липня, орієнтовний початок – о 13:00 за Києвом.

Нагадаємо, Вімблдон – щорічний трав’яний гранд-турнір з тенісу. 

Цього року він триває з 29 червня по 12 липня. 

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