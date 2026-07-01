Збірна Англії перемогла ДР Конго (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
Першими в матчі відзначилися футболісти ДР Конго. Кіпенга отримав м’яч біля лівого кута штрафного майданчика Пікфорда і завдав потужного удару – 0:1.
Англійці упродовж усього матчу намагалися відігратися, але захист африканців тримав удар до 75 хвилини. Саме тоді Гордон виконав м’яку подачу в штрафний майданчик, де Кейн зміг зорієнтуватися і прошити голкіпера суперників Мпасі-Нзау.
Для Кейна і збірної Англії цього виявилося замало. Гаррі отримав пас біля штрафного майданчика воріт суперника, першим дотиком прокинув собі на хід, а другим – завдав гарматного удару під поперечину.
Це дозволило Кейну забити 13 голів у 15 матчах на ЧС і випередити легендарного бразильця Пеле, в якого було 12 точних ударів.
В 1/8 фіналу змагань англійці зустрінуться з господарями турніру – Мексикою. Матч відбудеться 6 липня, початок – о 3 ночі за Києвом.
Нагадаємо, збірна Мексики здолала Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року.