Кейн побив рекорд Пеле за кількістю голів на чемпіонатах світу.

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Збірна Англії перемогла ДР Конго (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Беллінгем намагається завдати удару

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Першими в матчі відзначилися футболісти ДР Конго. Кіпенга отримав м’яч біля лівого кута штрафного майданчика Пікфорда і завдав потужного удару – 0:1.

Фото: EPA/UPG Футболісти ДР Конго після голу

Англійці упродовж усього матчу намагалися відігратися, але захист африканців тримав удар до 75 хвилини. Саме тоді Гордон виконав м’яку подачу в штрафний майданчик, де Кейн зміг зорієнтуватися і прошити голкіпера суперників Мпасі-Нзау.

Фото: EPA/UPG Головний тренер англійців Томас Тухель під час матчу

Фото: EPA/UPG Перший гол Гаррі Кейна

Для Кейна і збірної Англії цього виявилося замало. Гаррі отримав пас біля штрафного майданчика воріт суперника, першим дотиком прокинув собі на хід, а другим – завдав гарматного удару під поперечину.

Фото: EPA/UPG Кейн під час другого голу

Фото: EPA/UPG Удар Кейна з іншого ракурсу

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Це дозволило Кейну забити 13 голів у 15 матчах на ЧС і випередити легендарного бразильця Пеле, в якого було 12 точних ударів.

Фото: EPA/UPG Кейн обіймає Тухеля після матчу

В 1/8 фіналу змагань англійці зустрінуться з господарями турніру – Мексикою. Матч відбудеться 6 липня, початок – о 3 ночі за Києвом.

Фото: EPA/UPG Футболісти збірної Англії дякують уболівальникам

Нагадаємо, збірна Мексики здолала Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року.