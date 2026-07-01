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Англія у важкому матчі здолала ДР Конго в 1/16 фіналу ЧС-2026

Кейн побив рекорд Пеле за кількістю голів на чемпіонатах світу.

Англія у важкому матчі здолала ДР Конго в 1/16 фіналу ЧС-2026
Переможний гол Гаррі Кейна
Фото: EPA/UPG

Збірна Англії перемогла ДР Конго (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Беллінгем намагається завдати удару
Фото: EPA/UPG
Беллінгем намагається завдати удару

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Першими в матчі відзначилися футболісти ДР Конго. Кіпенга отримав м’яч біля лівого кута штрафного майданчика Пікфорда і завдав потужного удару – 0:1.

Футболісти ДР Конго після голу
Фото: EPA/UPG
Футболісти ДР Конго після голу

Англійці упродовж усього матчу намагалися відігратися, але захист африканців тримав удар до 75 хвилини. Саме тоді Гордон виконав м’яку подачу в штрафний майданчик, де Кейн зміг зорієнтуватися і прошити голкіпера суперників Мпасі-Нзау.

Головний тренер англійців Томас Тухель під час матчу
Фото: EPA/UPG
Головний тренер англійців Томас Тухель під час матчу

Перший гол Гаррі Кейна
Фото: EPA/UPG
Перший гол Гаррі Кейна

Для Кейна і збірної Англії цього виявилося замало. Гаррі отримав пас біля штрафного майданчика воріт суперника, першим дотиком прокинув собі на хід, а другим – завдав гарматного удару під поперечину. 

Кейн під час другого голу
Фото: EPA/UPG
Кейн під час другого голу

Удар Кейна з іншого ракурсу
Фото: EPA/UPG
Удар Кейна з іншого ракурсу

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Це дозволило Кейну забити 13 голів у 15 матчах на ЧС і випередити легендарного бразильця Пеле, в якого було 12 точних ударів.

Кейн обіймає Тухеля після матчу
Фото: EPA/UPG
Кейн обіймає Тухеля після матчу

В 1/8 фіналу змагань англійці зустрінуться з господарями турніру – Мексикою. Матч відбудеться 6 липня, початок – о 3 ночі за Києвом.

Футболісти збірної Англії дякують уболівальникам
Фото: EPA/UPG
Футболісти збірної Англії дякують уболівальникам

Нагадаємо, збірна Мексики здолала Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

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